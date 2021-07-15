Петербуржцу выплатили 181 тыс. рублей за пропавшую путевку

Петербуржцу выплатили 181 тыс. рублей за пропавшую путевку
Петербуржец получил выплаты на сумму 181 тыс. рублей. Фото: pixabay

Невский районный суд Петербурга обязал туроператора и турагента выплатить потребителю деньги за нереализованную путевку.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Северной столице, было принято решение взыскать денежные средства с туроператора «ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС» и турагента ИП Левена Е.И.

Так, мужчина заплатил турагенту 52 тыс. рублей. Однако последний не стал высылать заявку о бронировании тура, также он не сообщил о подтверждении тура туроператором.

Затем на официальном сайте Федерального агентства по туризму было опубликовано уведомление, согласно которому «ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС» исключили из Единого федерального реестра Туроператоров.

После этого истец захотел расторгнуть договор и вернуть деньги, но турагент не удовлетворил требования клиента.

Суд в Петербурге вынес решение по данному делу. С «ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС» взыскали более 170 тыс. рублей, а с турарента более 10 тыс. рублей.

Всего потребителю присудили более 181 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга взыскали с должника 164 тыс. рублей.

невский районный суд новости СПб Роспотребнадзор


 

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