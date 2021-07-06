Петербуржец заплатил 164 тыс. рублей долга ради отдыха в другой стране

Петербуржец заплатил 164 тыс. рублей долга ради отдыха в другой стране
Петербуржец погасил свой коммунальный долг. Фото: Baltphoto

В Петербурге мужчина в считанные дни нашел 164 тыс. рублей, которыми погасил коммунальный долг. Задолженность была оплачена ради отдыха в другой стране.

Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Петербурга.

Судебные приставы сумели заставить петербуржца заплатить по счетам. Потому как на просьбы управляющей компании в течение долгого времени мужчина не реагировал.

Тогда приставы запретили гражданину выезжать за пределы Российской Федерации. Такая мера сразу же подействовала на 51-летнего гражданина. Оказалось, что у должника была куплена путевка на отдых.

Отмечается, что мужчина долго не оплачивал коммунальные услуги за свою собственность.

Кроме основного долга, гражданину пришлось выложить еще 22 тыс. рублей за то, что оплата была просрочена.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что уволенный за прогулы работник, которого «забыли» позвать на работу после самоизоляции, отсудил у начальства 200 тысяч рублей.

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