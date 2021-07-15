Пожар в подвале дома на Гатчинском шоссе тушили 15 спасателей

Пожар в подвале дома на Гатчинском шоссе тушили 15 спасателей
Пожар вспыхнул в доме на Гатчинском шоссе. Фото: скрин Google.Maps

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в подвале жилого дома.

Возгорание случилось сегодня, 15 июля, в доме №9 по Гатчинскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:05. К месту происшествия оперативно выехали 15 огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в подвале жилого дома происходило горение обстановки и мусора на общей площади 3 квадратных метра.

К 13:27 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе вечером среды, 14 июля, загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили за 20 минут.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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