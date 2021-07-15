В Кремле прокомментировали допуск в Россию зарубежных вакцин от COVID

Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас в России есть четыре вакцины. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас в России есть четыре вакцины. Фото: kremlin.ru

Россия не нуждается в иностранных вакцинах от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские ученые изобрели уже четыре препарата от COVID-19, поставки которых в регионы осуществляются регулярно. Граждане могут выбрать отечественную вакцину на свое усмотрение.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что у страны нет необходимости использовать зарубежные аналоги.

Напомним, в России побит рекорд по числу смертей от COVID – 791 ковид-пациент скончался за последние сутки. Болезнь подтвердилась у 25 293 человек, полностью выздоровели и выписались из больниц 21 493 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступила партия вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», которая включает 8 580 комплектов доз.