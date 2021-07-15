В Торосово нашли тело мужчины с разорванным мочевым пузырем

В деревне, в Клопицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области был обнаружен труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 июля примерно в 19:30 в Торосово было найдено бездыханное тело мужчины с разорванным мочевым пузырем.

Труп 53-летнего гражданина находился в частном доме, где он и жил. При этом, на теле скончавшегося не было заметно внешних признаков насильственной смерти.

Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в связи с тупой травмой живота с разрывом мочевого пузыря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвинском районе выловили труп молодого парня. Тело находилось в воде на городском пляже, рядом со стадионом «Кировец».Предполагается, что найден 27-летний уроженец города Златоуст.