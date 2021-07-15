В Выборге гендиректор мог не доплатить 6 млн рублей налогов

В Выборге гендиректор мог не доплатить 6 млн рублей налогов
Гендиректор не хотел платить налоги. Фото: pixabay.com

В отношении него возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СХП Лосево». Его подозревают в совершении налогового преступления. Об этом сегодня, 15 июля, сообщается на сайте СК РФ по региону.

По предварительным данным, мужчина отправил письмо в адрес общества с ограниченной ответственностью, в котором попросил перевести дебиторскую задолженность, минуя счет ООО «СХП Лосево». Таким образом гендиректор сокрыл денежные средства и избежал выплаты налогов на сумму шесть миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных.

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В Выборге гендиректор мог не доплатить 6 млн рублей налогов