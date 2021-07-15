Солист «Хора Турецкого» Горячев умер из-за коронавируса

Солист «Хора Турецкого» Горячев умер из-за коронавируса
Борис Грачевский умер из-за коронавируса. Фото: скриншот Instagram

Артисту было всего 50 лет.

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался после заражения коронавирусом. Об этом рассказал творческий коллектив в социальных сетях.

Известно, что артист боролся за жизнь на протяжении трех недель. Все время, что Горячев находился в больнице, он не терял оптимизма и продолжал верить в лучшее. Он уверял друзей и близких, что скоро вернется домой, но не вышло – инфекция оказалась сильнее.

«Три недели он боролся с этой заразой! … Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее»,

— говорится в сообщении.

Известно, что у Горячева осталась семья с маленьким ребенком. Ему было всего 50 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петр Мамонов скончался из-за коронавируса.

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