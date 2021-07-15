Стрельна уходит под воду после долгожданных дождей

Кажется, петербуржцы никогда так не радовались дождям, как этим летом.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июля, обещали дожди. В некоторых районах города осадки уже пошли, а кто-то читает новости и завидует. Автомобилисты рассказывают, что ливни были в Стрельне – там под воду ушло Санкт-Петербургское шоссе. Соответствующее видео опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На ролике видно, что машины как будто не едут, а плывут по дороге.

«До севера не дошла тучка»,

— расстраивается одна из пользовательниц.

Напоминаем, что в городе которую неделю стоит аномальная жара. Воздух прогреется до плюс 30 градусов, а иногда и больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили странное явление у КАД.