ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Личность террориста в интересах ФСБ не разглашается. Фото: Baltphoto/Павел Долганов.

В столице предотвратили планировавшийся гражданином России теракт.

Федеральная служба безопасности задержала в Москве человека, который хотел устроить теракт, подорвав бомбу. Инструкции он получал прямиком из Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

У мужчины нашли компоненты бомбы и средство связи. Также инструкции по ее изготовлению и переписка с «инструктором». Возбуждено уголовное дело. Личность террориста в интересах ФСБ не разглашается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге активиста, обвиняемого в оправдании терроризма, заставят лечиться. Также мужчина должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении активиста, которого обвиняли в оправдании терроризма в интернете. Об этом 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

люди предотвращение теракт терорризм фсб


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ТРК «Балканский» сделают самым крупным торговым центром в Петербурге
В Петербурге велосипедист врезался в машину и покинул место ДТП
На Коллонтае много полиции: легковушка влетела в маршрутку
Лидер рок-группы «Алиса» обвинил власти Петербурга
Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех брендов