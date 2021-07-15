ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

В столице предотвратили планировавшийся гражданином России теракт.

Федеральная служба безопасности задержала в Москве человека, который хотел устроить теракт, подорвав бомбу. Инструкции он получал прямиком из Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

У мужчины нашли компоненты бомбы и средство связи. Также инструкции по ее изготовлению и переписка с «инструктором». Возбуждено уголовное дело. Личность террориста в интересах ФСБ не разглашается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге активиста, обвиняемого в оправдании терроризма, заставят лечиться. Также мужчина должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении активиста, которого обвиняли в оправдании терроризма в интернете. Об этом 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.