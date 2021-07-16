BMW не включил поворотник и стал виновником ДТП

BMW не включил поворотник и стал виновником ДТП
Трагичность аварии удалось избежать благодаря небольшой скорости обоих транспортов. Фото: скрин группы "Мотосолидарность официальная страница" "ВКонтакте".

На подъездной дорожке к «Ленте» на улице Руставели, 61 белый BMW не включил поворотник и спровоцировал аварию.

В машину врезался мотоциклист. Трагичность аварии удалось избежать благодаря небольшой скорости обоих транспортов. Удар машине пришелся на левое крыло. Водитель мотоцикла упал на землю и сразу начал подниматься. Об этом сообщает группа «Мотосолидарность официальная страница» «ВКонтакте».

Под видео собралось много негативных и нецензурных комментариев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Муринском парке юный самокатчик сбил ребёнка и уехал. Школьница пострадала во время прогулки в Калининском районе Северной столицы. Девочка на роликах оказалась на пути электросамоката. 15 июля она вернулась с улицы в слезах и ссадинах. Травмы она получила в Муринском парке, где вечером каталась на роликах.

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