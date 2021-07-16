Спасатели тушили пожар в жилом доме на Сиреневом бульваре

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Под утро 16 июля в Выборгском районе Петербурга на Сиреневом бульваре, 9, произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 03:41.

В жилом здании, в помещении технического назначения происходило горение обстановки на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 04:03.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе вечером среды, 14 июля, загорелась двухкомнатная квартира. Пожар потушили за 20 минут.