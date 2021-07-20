Setl Group устроит петербуржцам спортзал под открытым небом

Простой физкультурой сегодня уже мало кого удивишь. Спорт требует перемен. Систематическое выполнение упражнений, которое сделали национальной идеей, при наличии особенной инфраструктуры, сделают здоровый образ жизни увлекательным, практичным и безопасным.
Сделать спорт трендом государство старалось уже много лет, однако в 2021 году это стало особенно заметным.
Так, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что россияне никогда не пренебрегали спортом, при этом в последнее время любителей держать себя в форме стало еще больше.
«Россия — спортивная страна <…>. С каждым годом все больше людей систематически занимается спортом. За последние 10 лет их число выросло более чем в два раза, и такие тенденции необходимо сохранить», — объяснил Михаил Мишустин.
Власти России собираются к 2024 году заинтересовать спортом более 50% населения страны. Ведь жизнь, здоровье и красота напрямую зависят от физкультуры. Поэтому российское правительство намеревается организовать соответствующую инфраструктуру.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области и бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отметил, что в данном случает говорится не только лишь о больших спортивных объектах, но и об обычных площадках, оборудованных спортивным инвентарем.
Однако «обычными» сегодня спортивные площадки уже не назовешь. Многие из них в настоящее время стоят наряду с современными фитнес-центрами.
Примером такого «спортивного уголка» может послужить тренажерный комплекс на Онежской набережной в Петрозаводске. Там в любое время года есть возможность 24 часа в сутки заниматься спортом. Инвентарь пришелся по вкусу даже российскому президенту Владимиру Путину. Лидер посоветовал использовать их в армейских частях.
В Санкт-Петербурге комитет по строительству только в прошлом году дал 13 разрешений на строительство спортивных объектов. Кроме того, объекты возводят и частные компании.
В связи с этим строительные компании стремятся выполнить больше, чем тот заявленный «спортивный минимум». Так, холдинг Setl Group создал концепцию фитнес-площадок SetlSport. Их главный плюс в том, что они оснащены эксклюзивным оборудованием как для кардио и силовых, так и для функциональных и базовых тренировок.
Акцент в SetlSport сделан на уникальные снаряды для кроссфита, гимнастики и фитнеса. Для помощи в разработке проекта привлекли профессионального спортсмена. Мастер спорта, тренер сети клубов World Class и тренер-консультант спортсменов сборной России Анна Гантимурова решила воплотить в жизнь задуманное.
Анна отмечает, что когда реализовывался план площадок SetlSport, то за основу брали движения человека в повседневной жизни. Поэтому все тренажеры получились простыми и удобными для горожан. Они способны пропорционально развивать все мышечные группы человека. Уточняют, что площадки SetlSport подходят даже для новичков, настолько оборудование простое в использовании.
Анна Гантимурова создала уникальные эскизы для целого ряда оборудования. В том числе коврики для челночного бега, боксерские груши, кроссфит-сани, штанги с дисками разных весов и другое. Интересно, что на стойке для груши предусмотрены отсеки для мобильного телефона. Так, появляется возможность включить онлайн-тренировку и биться с виртуальным противником.
Гендиректор компании «Петербургская Недвижимость», которая является эксклюзивным брокером всех объектов Setl Group, Олег Пашин уверен, что основным трендом в недвижимости в настоящий момент стала комфортная жилая среда, однако теперь это касается не только собственной квартиры.
«Мы постоянно следим за изменением предпочтений покупателей и, в свою очередь, стараемся совершенствовать наши проекты», — заявил «МК в Питере» Олег Пашин.
Поэтому девелопер Setl Group и брокер «Петербургская Недвижимость» уже успели создать большое количество нововведений для благоустройства жилых комплексов. Сюда вошли эксклюзивные проекты ландшафтного дизайна, игровые развивающие площадки SetlKids, а еще современные площадки для занятий спортом.
Еще в прошлом месяце, в июне, начал свою работу многофункциональный комплекс для уличных видов спорта в жилом комплексе «Чистое Небо».
Местным жителям, в том числе и самым молодым, придется по вкусу скалодром, рампы для скейтбординга, поля для футбола, баскетбола и волейбола. Площадка оборудована зоной для функциональных тренировок, оснащенной десятью станциями. Здесь любителю спорта предстоит сражаться с боксерской грушей, лезть по канатам, взбираться на шведскую стенку, покачать пресс и отжаться на специальной скамье. Помимо прочего тут установлены разноуровневые тумбы, дорожка для челночного бега и стол для игры в текбол, чем-то похожей на настольный теннис.
Совсем скоро, в 2022 — 2023 годах, в жилом комплексе «Чистое Небо» и иных ЖК от холдинга Setl Group создадут особенные фитнес-площадки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Setl Group строит детский сад с бассейном на Лиговском проспекте.