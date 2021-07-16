Петербуржцы сметают питьевую воду с полок супермаркетов

Антициклон продолжает определять погоду в Петербурге. Страдающие от жажды горожане сметают воду с полок магазинов. В некоторых супермаркетах выбор питьевой воды заметно сократился.

На пустые полки с водой в петербургских супермаркетах пожаловались читатели Gazeta.SPb.

«В двух “Пятерочках” на Светлановском и Тореза нет пятилитровых бутылей с водой. Полки почти пустые», — пожаловались петербуржцы.

Отрицать нехватку питьевой воды в магазинах Петербурга в X5 Group не стали.

«Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос. Мы оперативно увеличиваем наши мощности, чтобы обеспечить их доступность на полке», — сообщил Gazeta.SPb в X5 Group.

О повышенном спросе сообщили и в «Ленте». Впрочем, там подчеркнули: нехватки не наблюдают.

Отметим, что на опустевшие полки с водой петербуржцы жаловались и в июне, когда погода била температурные рекорды несколько раз.

Погода никак не сжалится над Петербургом. Над городом властвует антициклон. Только сегодня ведущий специалист «Центр Фобос» Михаил Леус обещал, что в пятницу, 16 июля, столбики термометра могут показать +32 градуса. Суточный рекорд максимальной температуры для этого дня был установлен в 1886-м году. Тогда воздух прогрелся до +32 градусов.

Выходные будет немногим легче. В субботу обещают до +30 градусов, в воскресенье – до +31.

Между тем, воды в Петербурге не хватает не только горожанам, но и зелени. Как писала Gazeta.SPb, городские скверики и газоны теперь, скорее, напоминают пустыню. Петербуржцы винят комитет по благоустройству в бездействии. Жители Петроградского района объявили сбор средств, чтобы закупить оборудование для полива растений.