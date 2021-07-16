В субботу в Петербурге ожидается жара до +29 градусов

Аномальная жара не даст жителям Петербурга передохнуть и на этих выходных. В субботу, 17 июля, будет до +29 градусов тепла и без осадков.

Об этом свидетельствует ежедневный прогноз синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Завтра в Северной столице ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер подует с запада, северо-запада: ночью слабый, днем умеренный.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до +20…+22 градусов. Днем жарко: прогнозируется от +27 до +29 градусов.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задыхающийся от жары Петербург ждет дождя: деревья чахнут без воды.