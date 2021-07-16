Задыхающийся от жары Петербург ждет дождя: деревья чахнут без воды

Задыхающийся от жары Петербург ждет дождя: деревья чахнут без воды
От нагретого солнцем воздуха начала погибать растительность. Фото: Gazeta.SPb

Северная столица изнывает от аномальной жары уже которую неделю — в городе выжжены газоны и начинают вянуть деревья. Дождя тем временем не ожидается еще как минимум два дня.

Жаркая погода стоит в городе на Неве еще с середины июня. Температура воздуха за это время успела поставить несколько рекордов. От нагретого солнцем воздуха и нехватки влаги начала погибать растительность.

От нагретого солнцем воздуха начала погибать растительность. Фото: Gazeta.SPb

Петербург постепенно превращается в пустыню: по всему городу наблюдаются выжженные зноем газоны, деревья начали чахнуть. Жители города жалуются, что деревья начали сбрасывать листву, будто на дворе осень.

Накануне в городе прошел сильный ливень, однако его было недостаточно. Потерпеть засушливую погоду придется еще два дня: по данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 и 17 июля пройдут без осадков. Но уже в воскресенье, 18 июля, местами обещают дожди и грозы. При этом в городе сохранится 30-градусная жара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гибнут деревья и трава на газонах, горожане собирают деньги на полив. Петербуржцам предлагают скинуться хотя бы по десять рублей. Активисты намерены купить емкость два воды, насос, шланги и арендовать прицеп.

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