В Ленобласти в субботу будет аномальная жара до +30 градусов с грозой

Грядущей ночью в Ленинградскую область придут осадки и гроза, а днем опять будет аномально жарко.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 17 июля, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут дожди и грозы, днем осадков уже не будет.

Скорость северо-западного, северного ветра ночью составит 3-8 метров в секунду, а днем — 6-11 метров в секунду.

В ночь на субботу похолодает до +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Это примерно на 7 градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление ночью особо не изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге ожидается жара до +29 градусов.