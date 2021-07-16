Выходные в Петербурге будут жарче на 7 градусов, чем положено

Выходные в Петербурге будут жарче на 7 градусов, чем положено
Жара может быть тяжелой для петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В субботу и воскресенье в Северной столице вновь будет фиксироваться аномальная жара. Столбики термометров покажут температуру, которая на семь градусов превышает норму.

Согласно сведениям ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 и 18 июля горожан ждет жара. Специалисты определили, что в городе на Неве установится солнечная погода, без осадков.

Два дня температура буде около +26 … +31 градуса. Кроме этого, в Петербурге будет все также душно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти ждут жара до плюс 33 градусов и гроза. Ветер подует с запада и северо-запада. Уличные термометры покажут от плюс 28 до плюс 33 градусов. Это на 7-10 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление слабо повысится.

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