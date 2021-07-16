Мариинская больница больше не принимает коронавирусных больных

Мариинская больница больше не принимает коронавирусных больных
Больница перестанет принимать коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

Учреждение возвращается к обычному режиму работы.

Мариинская больница вернулась к обычному режиму работы. Это значит, что всех коронавирусных пациентов из инфекционных отделений переведут в другие медицинские учреждения Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Известно, что больных направят в стационары, перепрофилированные для больных коронавирусной инфекцией. Чтобы доставить их туда, будут использованы реанмобили и специальные машины скорой помощи с аппаратами ИВЛ и прочей необходимой аппаратурой. Остаться в Мариинской больнице смогут только те, у кого отрицательные результаты текстов на коронавирус.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в Петербурге заболели почти две тысячи человек – это больше, чем за день за этого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.

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