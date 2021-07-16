В Петербург доставили почти 20 тысяч комплектов доз «Спутника V»

В Петербурге хотят вакцинировать как можно больше людей. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Петербурге хотят вакцинировать как можно больше людей. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Горожане с каждым днем все активнее прививаются от коронавируса, так что нужны новые поставки препарата.

В Санкт-Петербург привезли 19800 комплектов доз вакцины «Спутник V». б этом сегодня, 16 июля, сообщается в информационной справке Смольного.

Известно, что после того, как препарат примут, его распределят между пунктами вакцинации. Препарат, к слову, расфасован по две дозы в одной ампуле.

Напоминаем, что прививку в Петербурге сделали более 1,1 миллиона человек, из них почти 800 полностью завершили цикл вакцинации. Также есть люди, которые проходят ревакцинацию – таковых 327 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек. Сделать прививку можно в 146 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нудно записывать заранее.