В Петербург доставили почти 20 тысяч комплектов доз «Спутника V»

В Петербург доставили почти 20 тысяч комплектов доз «Спутника V»
В Петербурге хотят вакцинировать как можно больше людей. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Горожане с каждым днем все активнее прививаются от коронавируса, так что нужны новые поставки препарата.

В Санкт-Петербург привезли 19800 комплектов доз вакцины «Спутник V». б этом сегодня, 16 июля, сообщается в информационной справке Смольного.

Известно, что после того, как препарат примут, его распределят между пунктами вакцинации. Препарат, к слову, расфасован по две дозы в одной ампуле.

Напоминаем, что прививку в Петербурге сделали более 1,1 миллиона человек, из них почти 800 полностью завершили цикл вакцинации. Также есть люди, которые проходят ревакцинацию – таковых 327 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек. Сделать прививку можно в 146 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нудно записывать заранее.

"Спутник V" вакцина новости СПб


 

Новости партнеров
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Госпитализированной с COVID-19 певице МакSим стало лучше
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финский залив прогрелся до плюс 27 градусов
На Софийской легковушка наехала на торопящегося пешехода
На 1-м Муринском прорвало трубу: в промоине оказалась Газель
Ученые выяснили, какой продукт поможет избавиться от жира на животе
В Петербург доставили почти 20 тысяч комплектов доз «Спутника V»
Почти полсотни маленьких петербуржцев за неделю укусили клещи
В Петербурге суд арестовал мужчину, убившего обидчика супруги
В Петербурге от коронавируса за сутки привились 19 тысяч человек