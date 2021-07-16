Росприроднадзор осмотрел реку Серьга после попадания туда топлива

Росприроднадзор осмотрел реку Серьга после попадания туда топлива
Специалисты выясняют, насколько серьезно пострадала река. Фото: Роспотребнадзор

Топливо угодило в воду в результате аварии.

Сотрудники Росприроднадзора проверили реку Серьга, протекающую в Выборгском районе Ленинградской области, в которую угодило топливо из-за аварии. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

Все случилось в ночь на 12 июля. Недалеко от погранично-пропускного пункта «Торфяновка» случилась авария, после которой из поврежденного бака большегруза в воду вытекла часть топлива.

На место инцидента приезжали не только специалисты ведомства, а также эксперты «ЦЛАТИ по СЗФО». Они осмотрели реку Серьга и взяли пробы воды. После того, как анализы будут готовы, будет принято процессуальное решение.

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