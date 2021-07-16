На улице Лазо задержали мужчину с кровавым ножом в руках

На улице Лазо задержали мужчину с кровавым ножом в руках
Мужчину задержали - он уже был неоднократно судим. Фото: Baltphoto

От рук агрессора пострадал один человек, которого потребовалась госпитализация.

В Красногвардейском районе 15 июля задержали мужчину, который напал своего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО».

Все случилось на улице Лазо. Там в одной из квартир выпивала компания, что закончилось довольно трагично. Между мужчинами произошел конфликт, после чего один из них достал нож и набросился на гражданина Узбекистана. Затем дебошир с окровавленным ножом вышел на улицу и стоял там, пугая местных жителей. На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в Елизаветинскую больницу. Про агрессора известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности из-за краж и попытку грабежа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Торосово искали деньги и шпица женщины, но наткнулась на поножовщину.

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