В Москве водительница сбила трех детей из-за телефона

В Москве водительница сбила трех детей из-за телефона
Девушка на "Мазде" наехала на детей и двух взрослых. Фото: Pixabay

Девушка отвлеклась на социальные сети и не заметила людей на «зебре».

В Москве произошла жесткая авария, в результате которой серьезно пострадали три ребенка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Все случилось в Западном округе столицы. Автомобиль «Мазда» наехал на трех детей и двух взрослых, которые переходили дорогу по «зебре». Девушка с небольшим опытом вождения объяснила, что отвлеклась на телефон, поэтому не заметила людей на пешеходном переходе.

В результате инцидента дети оказались в больнице в тяжелом состоянии. Один из них находится в коме. В отношении виновницы ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской легковушка наехала на торопящегося пешехода. Данные о состоянии потерпевшего не поступали.

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