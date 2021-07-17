Петербуржцев ждет аномально жаркие выходные

Температура будет на семь градусов выше нормы.

В Санкт-Петербурге в эти выходные, 17 и 18 июля, ожидаются аномальные температуры. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В очередной раз температура будет как минимум на семь градусов выше климатической нормы. В субботу воздух прогреется до плюс 29 градусов, а в воскресенье аж до плюс 30 градусов. Синоптики предполагают, что во второй выходной могут пойти кратковременные дожди или даже ливни с грозами.

Спасатели просят помнить о потенциально опасных погодных условия, быть внимательнее и беречь себя от перегревания и обезвоживания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финский залив прогрелся до плюс 27 градусов. Вода в Неве чуть прохладнее, но все равно теплая – вот только для купания не подходит.