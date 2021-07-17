Петербуржцев ждет аномально жаркие выходные

Петербуржцев ждет аномально жаркие выходные
В Петербурге - аномальная жара. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Температура будет на семь градусов выше нормы.

В Санкт-Петербурге в эти выходные, 17 и 18 июля, ожидаются аномальные температуры. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В очередной раз температура будет как минимум на семь градусов выше климатической нормы. В субботу воздух прогреется до плюс 29 градусов, а в воскресенье аж до плюс 30 градусов. Синоптики предполагают, что во второй выходной могут пойти кратковременные дожди или даже ливни с грозами.

Спасатели просят помнить о потенциально опасных погодных условия, быть внимательнее и беречь себя от перегревания и обезвоживания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финский залив прогрелся до плюс 27 градусов. Вода в Неве чуть прохладнее, но все равно теплая – вот только для купания не подходит.

выходные новости СПб погода


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
В Коркинском озере спасатели обнаружили труп мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Советском девушку на обочине сбила легковушка
Петербуржцев ждет аномально жаркие выходные
Ученые назвали основные осложнения при коронавирусе
Шнуров посвятил стихи Мамонову и МакSим
Ученый раскрыл причины аномальной жары в Петербурге
В Кремле рассказали, в каком случае будут одобрены иностранные вакцины
В Туве ввели локдаун из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки
В Москве водительница сбила трех детей из-за телефона