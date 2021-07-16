Финский залив прогрелся до плюс 27 градусов

Вода в Неве чуть прохладнее, но все равно теплая – вот только для купания не подходит.

Вода в Финском заливе из-за аномальной жары успела прогреться до плюс 27 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре сегодня, 16 июля.

Известно также, что Нева прогрелась до 25 градусов. При этом ни в Финском заливе, ни в реке купаться нельзя – водоемы не подходят для этого по мнению сотрудников Роспотребнадзора, которые не рекомендовали ни одного места для купания в черте города.

Слишком теплая вода опасна также для рыб – им не хватает кислорода.

Напоминаем, что последние три недели выдались по-настоящему жаркими – температура днем практически не падает ниже 30 градусов. Это превышает климатическую норму на 7-10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы сметают питьевую воду с полок супермаркетов.