В Петербурге задержали водителя каршеринга с признаками наркотического опьянения

В ночь на 17 июля в Центральном районе сотрудники полиции задержали водителя 1993 года рождения за рулем каршерингового авто.

У задержанного заметили признаки наркотического опьянения. Кроме того, в разговоре с полицейскими водитель сам признался, что от него может пахнуть запрещенным вещество, но проходить освидетельствование отказался Его остановили коло 00:35 на площади Искусств у дома 4. Оказалось, что ранее молодой человек уже был лишен водительского удостоверения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».