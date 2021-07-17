В Петербурге задержали водителя каршеринга с признаками наркотического опьянения

В Петербурге задержали водителя каршеринга с признаками наркотического опьянения
Водителя задержали. Фото: pixabay.com

В ночь на 17 июля в Центральном районе сотрудники полиции задержали водителя 1993 года рождения за рулем каршерингового авто.

У задержанного заметили признаки наркотического опьянения. Кроме того, в разговоре с полицейскими водитель сам признался, что от него может пахнуть запрещенным вещество, но проходить освидетельствование отказался Его остановили коло 00:35 на площади Искусств у дома 4. Оказалось, что ранее молодой человек уже был лишен водительского удостоверения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

каршеринговый автомобиль наркотическое опьянение Центральный район


 

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