Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Дорожная ситуация утром 17 июля. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 17 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Ремонтные работы проводятся на Загородном проспекте. Также сообщается о нескольких авариях. В частности, горит машина на Шафировском проспекте, известно о ДТП на Пулковском шоссе и в Ленобласти на Дороге жизни.

В 11:00 дорожная ситуация может измениться. Пробки могут достигнуть 2 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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