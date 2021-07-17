Спасатели утром тушили легковушку на Шафировском проспекте

Утром 17 июля в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:15. Спасатели тушили легковой автомобиль марки «Грейт» на Шафировском проспекте, 24.

Легковушка выгорела по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 07:41. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.