Спасатели утром тушили легковушку на Шафировском проспекте

Спасатели утром тушили легковушку на Шафировском проспекте
Огонь потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 17 июля в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:15. Спасатели тушили легковой автомобиль марки «Грейт» на Шафировском проспекте, 24.

Легковушка выгорела по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 07:41. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

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