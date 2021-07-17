На Московском проспекте водитель иномарки сбил подростка

На Московском проспекте водитель иномарки сбил подростка
Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Московском проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток.

Дорожный инцидент произошел вечером 16 июля у д. 87 на Московском проспекте.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем марки «Форд Фокус», двигаясь по Московскому проспекту от улицы Малая Митрофаньевская в сторону улицы Ташкентской сбил перебегавшего проезжую часть вне зоны регулируемого пешеходного перехода, подростка 2004 года рождения.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коллонтае много полиции. Легковушка влетела в маршрутку. Очередное ДТП в Петербурге произошло на улице Колонтай на остановке «Универсам».

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