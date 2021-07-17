Петербуржец-рецидивист купил ребенку алкоголь. Мальчика госпитализировали

В Красносельском районе Петербурга выясняются обстоятельства тяжелого отравления шестиклассника. Посодействовал ему в этом сварщик, который купил детям алкоголь.

В пятницу, 16 июля, в детскую городскую больницу доставили из дома на Ленинском проспекте 12-летнего мальчика, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в квартире на улице Маршала Казакова задержали 41-летнего сварщика.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стражи порядка установили, что горожанин приобрел алкоголь в магазине «Красное и белое» и передал пакет со спиртным подростку, который распил его со своими знакомыми.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим за кражи, нанесение побоев и наркотики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростка доставили в реанимацию с отравлением алкоголем в Колпино.