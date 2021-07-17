Задержаны жители Пскова, похитившие бритвы из «Ленты» в Петербурге

В Приморском районе Петербурга задержали жителей Пскова, ограбивших магазин «Лента».

Преступный инцидент произошел 24 июня. В тот же день в отдел полиции обратился инспектор безопасности торговой сети с заявлением о том, что трое неизвестных похитили бритвенные лезвия «Жилет». Мужчина попытался их задержать, но злоумышленники применили физическую силу и скрылись. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, 16 июля в ходе розыска полицейские задержали подозреваемых. Двух мужчин 1999 и 2000 года рождения поймали у дома 39 по улице Максима Горького .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании мужчин, которые избили и ограбили близнецов в Колпино. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по факту грабежа.