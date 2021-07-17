В Ленобласти выписаны штрафы за костры и палатки в пожароопасном лесу

Сотрудники МЧС, полиции и экологического надзора провели 50 разъяснительных бесед и составили восемь протоколов на граждан, гуляющих в лесных зонах Ленобласти.
Рейд прошел в Приозерском районе. Целью было проверить соблюдение правил противопожарной и санитарной безопасности.
Как сообщили в областной администрации, в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, разведение огня и установку лагерей. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей.
Главным напоминанием отдыхающим стало то, что посещение лесов 57-го региона полностью закрыто, не говоря уже о разведении огня.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе загорелся лес. Очевидцы рассказали, что дым виден на озере Вуокса, в поселке Мельниково и других близлежащих населенных пунктов.