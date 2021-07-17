Вертолеты боевой авиации прошли спецобработку перед парадом ко Дню ВМФ

Самолеты морской авиации во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

Самолеты морской авиации во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

На аэродроме в Петербурге прошла специальная обработка воздушной техники перед репетицией Главного военно-морского парада. Сам праздник состоится 25 июля.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Полную обработку прошла вся воздушная техника морской авиации, которая будет участвовать в параде.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военные дезинфицировали кабины экипажей и фюзеляжи судов. Обработку прошли 10 вертолетов.

Напомним, традиционно главным событием праздника станет парад. Принимать его будет президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин. В водной части парада участие примут 39 кораблей и катеров, а также семь подлодок. Главный военно-морской парад в Петербурге будет куда масштабнее предыдущих. Такое заявление сделал министр обороны России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиции парада ко Дню ВМФ затруднят движение в центре Петербурга.