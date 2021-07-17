В воскресенье в Петербурге будут дожди с грозами и +31 градус

Неделя в Северной столице завершится осадками, ставшими редкостью для этого лета. Однако в городе по-прежнему будет жарко.

Согласно прогнозу синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 18 июля, осадки придут в Петербург только во второй половине дня. Вечером местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Ночью ветра почти не будет, а днем подует южный, юго-западный умеренный ветер.

В ночь на воскресенье на улице будет от +17 до +19 градусов. В разгар дня опять аномальная жара: термометры покажут от +29 до +31 градуса.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года. Город побил уже восьмой с начала лета и третий в июле температурный рекорд.