Ливни с градом и 32-градусная жара ждет жителей Ленобласти 18 июля

Ливни с градом и 32-градусная жара ждет жителей Ленобласти 18 июля
В Ленобласти ожидаются дожди и грозы. Фото: unsplash

В воскресенье днем, 18 июля, Ленинградскую область накроет непогода: будут ливни, грозы и град.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», грядущей ночью в Ленобласти будет малооблачно, без осадков. Уже днем небо затянет облаками, пройдут небольшие дожди. В некоторых районах ожидаются гроза, ливень и град. Южный, юго-западный ветер будет умеренным, но местами порывы будут сильными.

В ночь на 18 июля воздух охладится до +14…+19 градусов, местами даже до +8 градусов. В разгар дня столбики термометров дойдут до отметок от +27 до +32 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге будут дожди с грозами и +31 градус.

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