В Канаде более 800 человек погибли от аномальной жары выше +40 градусов

Больше всего жертв зафиксировано 29 июня - 300 человек. В этот день термометры показали 49,6 градуса. Фото: pixabay

Больше всего жертв зафиксировано 29 июня - 300 человек. В этот день термометры показали 49,6 градуса. Фото: pixabay

В Канаде жертвами аномальной жары могли стать более 800 человек. Температура воздуха превышала +40 градусов.

Как сообщает телеканал CTV, с 25 июня по 1 июля в западной провинции Британская Колумбия держалась жара выше 40 градусов Цельсия. За это время в провинции умерло 808 человек. Больше всего жертв зафиксировано 29 июня — 300 человек. В этот день термометры показали 49,6 градуса. Большинство из умерших — одинокие пенсионеры.

Судмедэксперты еще не выяснили, была ли аномальная жара причиной их смерти. Однако, по их данным, за последние пять лет в последних числах июня умерли всего 198 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильных наводнений. Многие районы остаются отрезаны из-за затопленных дорог, местным жителям рекомендуют оставаться дома.