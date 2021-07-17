В Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильных наводнений

В Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за сильных наводнений
Сотни людей эвакуированы из-за наводнений. Фото: Unsplash

В нескольких районах Новой Зеландии объявлен режим чрезвычайного положения в связи с сильнейшими в истории государства наводнениями. Сотни людей эвакуированы.

Как сообщает радиостанция RNZ, наводнения из-за проливных дождей в районе Мальборо стали сильнейшими в истории, побив рекорд 1983 года. Почти тысячу человек эвакуировали из опасной зоны. Многие районы остаются отрезаны из-за затопленных дорог, местным жителям рекомендуют оставаться дома.

В городе Буллер уровень воды в реках превысил значения 1924 года. Несколько человек пострадали от упавшего дерева.

В районы стихийного бедствия направили военных для оказания помощи населению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при наводнении в Германии погибло не менее 141 человека.

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