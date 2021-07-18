Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя детьми и многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости для покупки новой.
Путин отмечает, что бывает так, что семья купила дом, и скоро в семье родился еще ребенок. И дом становится уже маленьким этой семьи. Он говорит, что при продаже недвижимости, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Об этом сообщает РИА «Новости».
Иногда эта сумма для семьи большая. Ее и не хватает в случае, когда семья смогла быстрее купить новый дом. Подготовить поправки в документе нужно до начала ноября.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главы еще трех регионов проведут прямые линии с населением по рекомендации президента России Владимира Путина.