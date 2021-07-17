Главы еще трех регионов РФ проведут прямые линии после рекомендации Путина

Главы еще трех регионов проведут прямые линии с населением по рекомендации президента России Владимира Путина.

В ближайшем будущем с жителями планируют пообщаться губернаторы Ростовской (Василий Голубев), Оренбургской (Денис Паслер) и Курской областей (Роман Старовойт), сообщает РИА «Новости».

Уже пообщались с населением губернаторы 11 регионов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, считает нужным проводить «Прямые линии» следует главам всех регионов. Об этом он сообщил во время собственной «Прямой линии», отвечая на один из вопросов. По его словам, подобное прямое общение важно, поскольку граждане могут задать лично вопросы первому лицу. Он также подчеркнул, что такой формат общения полезен, поскольку позволяет получить выборку наиболее актуальных проблем, которые волнуют людей.

Ранее Владимир Путин объяснил рост цен на строительные материалы.