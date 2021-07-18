В Красногвардейском районе ищут 11-летнюю девочку

В Красногвардейском районе ищут 11-летнюю девочку
В настоящий момент полицией принимаются все необходимые меры по розыску пропавшей девочки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурге ищут 11-летнюю девочку.

В полицию Красногвардейского района Северной столицы поступило сообщение о том, что накануне вечером ушла из дома 11-летняя Ульяна Шлепакова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Приметы девочки: рост 165 см, плотного телосложения, темные волосы , светлые пряди на челке, каре. Была одета в розовую футболку, голубые джинсы, серые кроссовки Reebok.

В настоящий момент полицией принимаются все необходимые меры по розыску пропавшей девочки.

Просьба к гражданам, располагающим информацией о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 444-92-98. 573-15-96.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают женщину, которая без присмотра оставила 3-летнего сына и пропала.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дети красногвардейский район полиция санкт-петербург


 

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