Петербуржцы сильнее москвичей мечтают ездить на работу на велосипеде

Около 40 % жителей Петербурга хотят добираться на работу на велосипеде.

Опрос провела компания SuperJob. По его результатам добираться до офиса таким способом желают 37 % петербуржцев. 5 % уже ездят на работу на двухколесном. Жители Северной столицы по предпочтению велосипеда другим видам транспорта обогнали москвичей. Всего 32 % жителей Москвы хотят ездить на работу на велосипеде, а 4 % отметили, что уже добираются до офиса так, пишет RT.

Половина опрошенных в в обоих городах сообщили, что не хотят ездить на работу на велосипеде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге велосипедист врезался в машину и покинул место ДТП. На Невском, 18 мужчина на велосипеде въехал в дверь автомобиля «и убежал оставив своего железного коня». Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».