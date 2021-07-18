В Петербурге задержали каршеринг с наркотиками

В Петербурге задержали каршеринг с наркотиками
Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фото: pixabay.com

Около 10 утра у дома 194 А на Таллинском шоссе сотрудниками ГИБДД для проверки документов остановили каршеринговый автомобиль «Ниссан Кашкай». За рулем был 25-летний житель Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель иномарки, выйдя из машины, попытался скрыться, при этом выбросил сумку черного цвета. Однако его задержали инспекторы ДПС. Сумка с находившимися в ней двумя свертками была направлена на экспертизу. Представленные на исследования вещества являются наркотиками общей массой 191,5 граммов.

Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России уровень смертности от употребления наркотиков в 2020 году вырос на 60%.

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