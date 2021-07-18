Пропавшую в Красногвардейском районе 11-летнюю девочку нашли на Лиговском проспекте

Пропавшую в Красногвардейском районе 11-летнюю девочку нашли на Лиговском проспекте
Девочку нашли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция установила местонахождение 11-летней Ульяны Шлепаковой, которая ушла из дома вместе со своей подругой.

Семья проживает в Красногвардейском районе. Поиски ребенка начались после обращения родителей школьницы в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оказалось, что девочка все это время гуляла по городу и была обнаружена около 16:00 по улице Лиговский проспект дом 64. Ничего противоправного не произошло с ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге ищут 11-летнюю девочку. В полицию Красногвардейского района Северной столицы поступило сообщение о том, что накануне вечером ушла из дома 11-летняя Ульяна Шлепакова.

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