Пропавшую в Красногвардейском районе 11-летнюю девочку нашли на Лиговском проспекте

Полиция установила местонахождение 11-летней Ульяны Шлепаковой, которая ушла из дома вместе со своей подругой.

Семья проживает в Красногвардейском районе. Поиски ребенка начались после обращения родителей школьницы в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оказалось, что девочка все это время гуляла по городу и была обнаружена около 16:00 по улице Лиговский проспект дом 64. Ничего противоправного не произошло с ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге ищут 11-летнюю девочку. В полицию Красногвардейского района Северной столицы поступило сообщение о том, что накануне вечером ушла из дома 11-летняя Ульяна Шлепакова.