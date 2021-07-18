Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ливня и шквалистого ветра

Региональное управление МЧС объявило в Ленобласти штормовое предупреждение. В области ожидаются грозы, ливни с градом и сильный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье вечером, 18 июля, в Ленобласти начнет портиться погода. Жителей западных районов ждут грозы, ливни с градом и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

Ведомство обратилось к местным жителям с рекомендацией оставаться дома, закрыть окна и держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля.