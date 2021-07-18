Метеоролог рассказал, придут ли в Россию ливни из Германии

Метеоролог назвал низкой вероятность того, что немецкий потоп повторится в нашей стране. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Метеоролог назвал низкой вероятность того, что немецкий потоп повторится в нашей стране. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Метеоролог Валерий Малинин оценил вероятность того, территорию Центральной России зальет так же сильно, как Германию, где бушуют наводнения.

На этой неделе ливни затопили западные земли Германии. Наводнения охватили большую территорию, его жертвами стали более 150 человек. В ликвидации последствий стихии участвуют военные.

Синоптики обещают, что с понедельника в Центральную Россию сильные дожди. После аномальной жары в столице начнутся грозы с ливнями, градом и шквалистым ветром.

Валерий Малинин в беседе «ПолитРоссией» заявил, что ливни, которые надвигаются на Россию, придут не из Германии. Метеоролог назвал низкой вероятность того, что немецкий потоп повторится в нашей стране.

«Для того чтобы повторилось то, что произошло в Германии, должен прийти очень мощный циклон с Северной Атлантики и полностью разрушить антициклон на территории России. Вряд ли это возможно», — добавил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в NASA заявили, что миру грозят рекордные наводнения в 2030-х годах.