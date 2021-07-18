Из-за лесных пожаров в Карелии закрыли движение по трассе «Кола»

Из-за лесных пожаров в Карелии закрыли движение по трассе &#171;Кола&#187;
В Карелии горят леса. Фото: pixabay

В Карелии власти временно приостановили движение по участку федеральной трассы Р-21 «Кола» из-за сильного задымления от горящих лесов.

Трассу перекрыли с 651-го по 653-й километры в районе города Сегежа, сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева. Дорога закрыта с 19:15 воскресенья.

«Будьте внимательны! Работы по локализации возгораний ведутся! Проявите, пожалуйста, терпение», — написала чиновница на своей странице «ВКонтакте».

Она объяснила местным жителям, что сильное задымление связано с направлением ветра, который дует со стороны лесных пожаров. По ее словам, ситуация находится под контролем.

По данным на утро 18 июля, площадь лесных пожаров в Карелии превысила 3,1 тысячи гектаров. Пожары тушат более 300 человек и 64 единиц техники. Введен режим повышенной готовности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии горит тысяча гектаров леса из-за жары.

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