На Васильевском острове на тротуар обрушилась часть балкона

В Петербурге произошло очередное обрушение фасада.
На этот раз в Василеостровском районе с дома на тротуар упали куски балкона.
По словам очевидцев, инцидент произошел на пересечении Малого проспекта и 15 линии В.О.
«Обвалился фасад, в тот же день отгородили ленточкой. В итоге обломки лежат уже третий день Сзади виден такой же балкон, но уже «отреставрированный»!», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Судя по опубликованным снимкам, фрагменты рухнули с балкона второго этажа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Центрального района остались недовольны ремонтом балконов дома 25/2 на 2-й Советской улице. Они призвали к тому, чтобы исполнитель работ понес ответственность.