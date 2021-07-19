В «Леруа Мерлен» в Парголово съехались около 20 пожарных машин

В «Леруа Мерлен» в Парголово съехались около 20 пожарных машин
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 19 июля в поселке Парголово на Выборгском шоссе, 214/2, очевидцы заметили около 20 пожарных машин у гипермаркета «Леруа Мерлен».

При этом судя по опубликованным в Сети снимкам, у здания не видно задымления или открытого огня. Возможно, спасатели проводили учения.

«15-20 экипажей пожарных машин съехались к Леруа на Выборгском шоссе 214, корп. 2», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

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