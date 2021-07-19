В Выборге загорелся садовый дом

В ночь на 19 июля в Выборге произошел пожар. На улице 4-я Заречная загорелся садовый дом.

Огонь распространился по площади в 70 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Спасатели потушили пламя за полчаса. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.