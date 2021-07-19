Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Вакансия с самой высокой заработной платой для пенсионера открыта в Петербурге.

В некоторых регионах России пенсионеры и предпенсионеры имеют возможность претендовать на заработную плату, достигающую 250 тыс. рублей, сообщает «Работа.ру».

Сервис провел собственное исследование и определил, что опытному психиатру-наркологу в городе на Неве могут платить до 250 тыс. рублей ежемесячно.

Точно такая же зарплата может быть у начальника производства на мебельном предприятии в Москве, при том предпенсионного или пенсионного возраста.

Кроме того, в Норильске есть вакансия работы повара вахтовым методом. Месячная зарплата составляет до 240 тыс. рублей.

Геодезист, который в состоянии работать на объектах в Москве и Северной столице, может получать до 150 тыс. рублей в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы редкие вакансии лета в Петербурге.