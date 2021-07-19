В Петербурге для выплаты долга у туроператора забрали офисную технику

У туроператора пришлось забрать офисную технику. Только тогда компания выплатила долг Фото: pixabay.com

У туроператора пришлось забрать офисную технику. Только тогда компания выплатила долг Фото: pixabay.com

В Северной столице у туроператора пришлось забрать офисную технику, чтобы он выплатил долг.

Как сообщает Главное управление ФССП России по Петербургу, арест офисной техники туроператора поспособствовал выплате долга за отмененный из-за пандемии отпуск в Турции.

Оказалось, что в 2020 году жительница Тюмени заключила договор с петербургским туроператором, согласно которому гражданка вместе со своей семьей из 4-х человек за 155 тыс. рублей должна была отправить отдыхать в Турцию.

Но в связи со сложной эпидемиологической обстановки женщина отказалась от тура, уведомив об этом туроператора, который в свою очередь отказался возвращать денежные средства.

Районный суд встал на сторону жительницы Тюмени и присудил ей возврат денег за сорванную поездку.

Приставы отправили в петербургскую компанию постановление, однако вовремя деньги так и не были возвращены. Тогда пришлось найти адрес должника и арестовать его имущество — системный блок и монитор.

Такая мера оказалась действенной, потому как денежные средства нашлись и вскоре были переведены на расчетный счет отдела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что арест Mercedes напомнил петербуржцу о долгах в 700 тыс. рублей.